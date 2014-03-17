《热点透视》通用汽车召回事件暴露深层忧患，远超出可能的财务影响

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 蔡美珍

路透纽约3月14日 - 通用汽车 的召回事件问题，远比可能遭到罚款严重许多。更大的问题在于，当修理一个点火开关瑕疵还花不了多少钱的时候，为何通用汽车坐视不管这个问题13年。

当2001年首次发现点火开关问题时，更换问题零件应该是小事一件。即使是现在，单纯对全部召回的160万辆车更换这个开关，也不会对获利造成太大影响。问题开关的供应商Delphi 认为，这个零件的成本最多5美元。巴克莱估计，每辆更换开关的人工成本，还要再加上45美元。算起来，通用汽车最多负担8,000万美元。

但通用汽车选择的方式是，旧车有点火开关问题的通用车主，如果向经销商以旧车折价贴换新车，可以获得一张500美元折价券。换言之，通用可能要为这批问题旧车付出8亿美元代价。但可能只有一些车主会选择这项优惠，而且说到底，这其实是为了刺激销售。

美国司法部本周展开一项调查，一旦司法部决定处以罚款，杀伤力应该不轻。像是丰田汽车 ，四年前爆出油门踏板可能卡住的问题，华尔街日报上个月报导，丰田可能很快就会被处以10亿美元甚至更高的罚款。

丰田为了这个问题已经另外花费超过10亿美元，和解集体诉讼。通用汽车大概可以躲过类似的集体诉讼；通用2009年进行破产重整，通常可以不必为破产之前的问题赔偿，不过一些批评人士目前呼吁通用汽车执行长Mary Barra无论如何还是应该另外拨款准备。

Barra可以理直气壮地宣称，导致这场灾难的一些严重错误决定，是多年前作出的。Barra聘请曾经负责司法部调查雷曼兄弟案的知名律师Anton Valukas，对通用展开内部调查，这也是正确的一步。

但最近几个月通用汽车的整体应对杂乱无章。部分同样使用问题点火开关的汽车，一开始并未在召回之列，通用汽车对于问题开关造成的死亡人数也统计错误。

前任执行长Dan Akerson常说，通用汽车企图扭转公司文化的努力还在初期阶段。最近的事件显示，Barra要取得更多进展将很辛苦。(完) (审校 高琦)