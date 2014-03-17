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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--3月18日****

路透3月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
    3月18日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值         前值 
    0700  德国趸售物价(较前月)                            2月          --          -0.1%
                     (较上年同期)                                      --          -1.7%
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    1月          --       顺差2.05
                全球贸易收支(亿欧元)                                   --      顺差36.18
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)                          1月      顺差120       顺差139
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                         3月         53.0          55.7
                         现况指数                                     52.0          50.0
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)         3月15日当周          --          +1.3%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月        +0.1%         +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                        +1.2%         +1.6%
              扣除食品和能源(较前月)                                 +0.1%         +0.1%
                            (较上年同期)                             +1.6%         +1.6%
    1230  美国实质所得                                    2月        -0.1%         +0.1%
    1230  美国房屋开工年率(万户)                          2月         91.0          88.0
              建筑许可年率(万户)                                      96.0          94.5
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)       3月15日当周          --          +2.5%
    1230  加拿大制造业销售                                1月        +0.6%         -0.9%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                      1月          --     净流出1196
    1300  外资购买美国公债(亿美元)                        1月          --      净买入179
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     2月          --          +0.2%
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月          --          +0.2%
                               (较上年同期)                            --          -0.3%
    2145  新西兰经常帐(亿新西兰元)                     第四季　  赤字14.09     赤字47.80
                                             截至第四季当年度　  赤字74.10     赤字87.70
    2330  日本路透短观调查                                3月          --             18
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　     2月       +12.4%         +9.5% 
              进口(较上年同期)                    　　               +7.4%        +25.0%
              贸易收支(亿日圆)                    　　           逆差5,900    逆差27,900 
    
    附：主要国家3月17日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值        预估值
    0030  澳洲新车销售　　　　　　　　　　　　　　　　  　2月　　　　+0.1%           -- 
    1000  欧元区通胀率(较前月)                        2月终值        +0.3%         +0.4%
                   (较上年同期)                                      +0.7%         +0.8%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                  3月       正5.61         正6.0   
    1315  美国工业生产(较前月)                            2月        +0.6%         +0.1%       
              制造业产出(较前月)                                     +0.8%         +0.2% 
              产能利用率                                             78.8%         78.6% 
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        3月           47            50 
    (完)
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