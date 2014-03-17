主要国家经济指标预测--3月18日****

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 顺差120 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 53.0 55.7 现况指数 52.0 50.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月15日当周 -- +1.3% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.6% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国实质所得 2月 -0.1% +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.0 88.0 建筑许可年率(万户) 96.0 94.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月15日当周 -- +2.5% 1230 加拿大制造业销售 1月 +0.6% -0.9% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 1300 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.3% 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 赤字14.09 赤字47.80 截至第四季当年度 赤字74.10 赤字87.70 2330 日本路透短观调查 3月 -- 18 2350 日本出口(较上年同期) 2月 +12.4% +9.5% 进口(较上年同期) +7.4% +25.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差5,900 逆差27,900 附：主要国家3月17日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲新车销售 2月 +0.1% -- 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正5.61 正6.0 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.6% +0.1% 制造业产出(较前月) +0.8% +0.2% 产能利用率 78.8% 78.6% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 47 50 (完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)