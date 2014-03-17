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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 11:08 BJT

韩国汇市：韩元小升但仍陷于窄幅波动，乌克兰局势引人关注

韩元反弹走势受到顽强压制，因美国和欧盟即将对俄罗斯展开制裁的警告令投资者保持谨慎。

市场人士表示，他们亦在关注中国央行周末宣布扩大人民币交易波动区间后，人民币的走软情况。

韩国另一位交易员称，韩元早盘受到人民币走势的影响，但预计周一不会有大的波动。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,069.7 1,072.8

日圆/韩元 10.5369/450 10.5636

韩国公债期货 106.07 106.15

韩国综合股价指数 1,923.35 1,919.90

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 郑茵 审校 张涛)
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