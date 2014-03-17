投行观点：扩波幅降低人民币作为套息货币吸引力，但长期仍看升--汇丰

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 投行汇丰指出，人民币波动幅度放宽至2%，将令人民币失去其作为套息货币的低波动度特性，预料汇价初始反应将偏贬，现汇及远汇都可能出现人民币卖盘，但年底仍有机会朝5.98升值。
汇丰周日发布报告表示，人民币对于放宽波幅的立即反应消退后，长线则要视市场气氛以及中间价方向。另外，基本面如外商直接投资（FDI）和人民币利差等亦将发挥影响。
该行表示，央行放宽波幅显示决策者对于市场“单边升值”预期下降的情况感到较为满意，但并不排除他们进一步降低此种预期。波幅放宽将令人民币波动度增加，汇率也更加反应市场想法。
继周末中国央行宣布自周一起扩大人民币日波幅至2%后，人民币兑美元即期 周一开盘报6.1500元，较上日收盘价6.1502元微升，但随后大幅走跌，最低报6.1624元。目前报6.1586元。
汇丰策略货币策略主管Paul Mackel在报告中指出，中国推动金融改革料带动境内利率上升，长期而言，人民币利率曲线将趋于陡峭。资本帐开放以及利率平价上升，将推升远汇曲线，特别是长端。
至于短端，Paul Mackel说，＂货币政策可能放宽，是近期可能出现的风险因子，人民币贬值预期会降低其影响。”
汇丰表示，基本面仍支持人民币看升，但升值过程走势料更为波动。
“我们仍预期人民币至年底前将缓步升至5.98水平。”Paul Mackel在报告中指出。
中国人民银行上周六傍晚宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
在其他货币的反应方面，汇丰指出，人民币／美元对于亚币的影响虽然不比从前，不过，短期内仍会令台币 、坡元 、马币 以及韩元 等波动加大，最主要影响会在台币及韩元上。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)