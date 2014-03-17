英国经济：购房援助计划将延至2020年，旨在鼓励建新房

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
英国政府正在寻求提振房屋建造活动，以帮助解决助涨房价的供应短缺问题。
根据这项包含两部分的购房援助计划(Help to Buy)，购买总价不超过60万英镑的新房时，可向政府申请房屋权益抵押贷款。政府打算为这项定于2016年到期的计划拨备37亿英镑。
该计划的第二部分争议更大，即由政府提供担保，鼓励银行向因存款额不达标所以无法贷款的人提供抵押贷款。
该计划有关房屋权益抵押贷款的部分延期，将受到房屋开发商的欢迎。
欧思邦也表示，政府会支持英国开发首个花园城市，目标是通过保障性住房和绿地将城乡生活结合起来，帮助向东南部地区提供更多住房。
他指出，政府将投资2亿英镑，支持艾贝斯费特(Ebbsfleet)建造1.5万座新屋。该市处在连接伦敦、巴黎等欧洲城市的高铁沿线上。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 白云)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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