英国经济：购房援助计划将延至2020年，旨在鼓励建新房

英国政府正在寻求提振房屋建造活动，以帮助解决助涨房价的供应短缺问题。

根据这项包含两部分的购房援助计划(Help to Buy)，购买总价不超过60万英镑的新房时，可向政府申请房屋权益抵押贷款。政府打算为这项定于2016年到期的计划拨备37亿英镑。

该计划的第二部分争议更大，即由政府提供担保，鼓励银行向因存款额不达标所以无法贷款的人提供抵押贷款。

该计划有关房屋权益抵押贷款的部分延期，将受到房屋开发商的欢迎。

欧思邦也表示，政府会支持英国开发首个花园城市，目标是通过保障性住房和绿地将城乡生活结合起来，帮助向东南部地区提供更多住房。

他指出，政府将投资2亿英镑，支持艾贝斯费特(Ebbsfleet)建造1.5万座新屋。该市处在连接伦敦、巴黎等欧洲城市的高铁沿线上。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 白云)