版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 18:16 BJT

表格：欧元区2月HICP终值下修，较上年同期升幅回落至纪录低位

路透布鲁塞尔3月17日 - 欧盟统计局公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上涨0.3%，较上年同期上升0.7%。

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2014年 2月 1月 12月 11月 2月 2月

14年 14年 13年 13年 13年 14年

整体 1000.0 0.7p 0.8 0.8 0.9 1.8 1.2p 0.3p

扣除能源 891.9 1.1p 1.0 1.0 1.1 1.6 1.3p 0.3p

扣除能源

和未加工食品 817.1 1.1p 1.0 0.9 1.1 1.4 1.2p 0.4p

扣除烟草 976.1 0.6p 0.7 0.8 0.8 1.8 1.1p 0.3p (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐