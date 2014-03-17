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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月17日

路透伦敦3月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           253,375           +2,075
    锡             9,105              +20
    铅           202,075             +225
    锌           794,400           -3,500
    铝         5,236,475           -7,225
    镍           270,810             -204
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        75,940             -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据        库存分布                品种     库存数据       库存分布
 种                                                                   
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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