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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 11:25 BJT

《全球市场》亚股接近一个月低位，克里米亚公投激化外交局势

人民币走软。中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，进一步兑现允许市场力量更多参与经济和市场的承诺。

人民币兑美元 在境内市场跌0.15%至6.1584，离岸人民币兑美元 在香港市场触及10个月低点6.1624。

分析师表示，汇率浮动幅度扩大显示了中国央行成功击败汇市投机客后的信心，同时也反映出监管层相信经济足够稳固，可以应对更多的金融改革。(完) (编译 白云/杜明霞/李婷仪/朱晓军；审校 侯向明/王兴亚/张荻/王翔琼/于春红)
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