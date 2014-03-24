版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 24日 星期一 16:38 BJT

《焦点》人民币汇改提速令外汇业务需求陡增，中国券商意欲分羹

在海外人干得好，但也不能照搬海外经验，需要国内人逐步去摸索。”他称。（完） (审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐