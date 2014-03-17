银行观点：人民币汇率波幅扩大幅度低于预期，实际弹性待检验--兴业

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京3月17日 - 中国股份制银行--兴业银行 在最新研究报告中指出，本次人民币兑美元即期 日波动幅度从1%扩大至2%符合预期，但幅度低于此前的预计，折射出央行仍然相当谨慎。
考虑到汇改以来人民币实际弹性的变化，报告认为，本次宣布波幅再度扩大之后，人民币汇率的实际弹性是否会真正增强，还需观察市场表现。而如果汇率弹性果真进一步增强，将有利于培育人民币的汇率避险意识和避险市场。
中国人民银行此前宣布，自本周一起，人民币兑美元即期日波动幅度由1%扩大至2%。
报告表示，央行宣布人民币汇率波幅再度扩大，表明此前由中间价引导的贬值进程就此暂告一段落。一方面，中国国际收支已趋于平衡，人民币汇率不存在大幅升值的基础；但另一方面，中国有充足的外汇储备，人民币汇率也不存在大幅贬值的基础。
此外，鉴于中国政府不愿意看到政策宣布后汇率立即明显贬值和立即明显升值，兴业银行预计，在未来1-2个季度左右的时间里，人民币汇率将呈现区间震荡状态。对于需要避险的企业来说，这种状态对汇率期权交易较为有利。
报告指出，从之前一年来的人民币汇率市场的表现看，市场成交价一改曾经围绕中间价运行的态势，而是频繁贴着上下界的护栏前进。因此，扩大波幅迫在眉睫。但本次汇率波幅从1%仅仅扩大至2%，低于兴业银行此前预计的2.5-3.0%。
此外，本次汇率波幅扩大是汇改以来的第三次，前两次分别在2012年和2007年。尽管政策所宣布的名义波幅不断扩大，但是无论是从波动幅度还是从波动率来看，2008年之后人民币的弹性反倒有所缩小。（完） (发稿 李贺; 审校 李文科/张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)