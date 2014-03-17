美国企业：菲亚特克莱斯勒执行长认为第一季表现料好于去年

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月14日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 执行长Sergio Marchionne周五表示，第一季表现应该会比去年来得好。
“大方向来看，我们第一季应该好于去年，”他在底特律郊区Sterling Heights的一座克莱斯勒工厂对记者表示。该工厂在克莱斯勒于2009年申请破产时本来预定关厂，但菲亚特对此花费10亿美元进行修整。
Marchionne表示，公司计划在10月初于纽约证交所上市，但实际时间点可能最多推迟90天。
“我们正在分秒必争，”Marchionne表示。“鉴于上市要求等等，这是个很复杂的过程。”
他有关第一季表现会更好的预测，呼应了周四意大利通讯社Radiocor的报导。该报导称，Marchionne表示第一季的营业获利应该会更高，因美国汽车市场持续表现良好。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。