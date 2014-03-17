美国企业：菲亚特克莱斯勒执行长认为第一季表现料好于去年

路透3月14日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 执行长Sergio Marchionne周五表示，第一季表现应该会比去年来得好。

“大方向来看，我们第一季应该好于去年，”他在底特律郊区Sterling Heights的一座克莱斯勒工厂对记者表示。该工厂在克莱斯勒于2009年申请破产时本来预定关厂，但菲亚特对此花费10亿美元进行修整。

Marchionne表示，公司计划在10月初于纽约证交所上市，但实际时间点可能最多推迟90天。

“我们正在分秒必争，”Marchionne表示。“鉴于上市要求等等，这是个很复杂的过程。”

他有关第一季表现会更好的预测，呼应了周四意大利通讯社Radiocor的报导。该报导称，Marchionne表示第一季的营业获利应该会更高，因美国汽车市场持续表现良好。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)