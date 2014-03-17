美国个股：加拿大正调查一宗死亡车祸与通用汽车瑕疵的关联性

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透渥太华3月14日 - 加拿大交通部周五表示，正在调查一宗死亡车祸，该事故似与通用汽车 上月因点火装置瑕疵而召回汽车有关。
“加拿大交通部在2013年6月底接获投诉，事故似乎与该项瑕疵有关。”发言人Karine Martel说。“目前调查正在进行。”
当时一辆汽车滑离路面撞上树丛；这名驾驶并未系上安全带。魁北克省警局正在调查车祸原因。
加拿大交通部已与GM Canada联系，以查明这起死亡车祸是否与通用的点火装置瑕疵有关。
通用已因点火装置瑕疵召回160万辆车，该公司表示，这个问题至少和34起撞车事故、12个死亡案例有关。(完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。