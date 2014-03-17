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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:57 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  ============================================================================= 
 *厦门农商行       6           10        *6.90%        二级资本债     3/17-3/19
                          (第5年末附发行人赎回选择权)
    
  进出口行        60          6个月      *4.2965%      贴现金融债     3/13-3/17
                  70            1        *4.55%        固息金融债     3/13-3/18
                  70            5        *5.27%        固息金融债     3/13-3/21
    
 *农发行          40            1        *4.5217%      固息增发债     3/18-3/20
                         (今年第10期增发)  
                  60            3        *5.10%        固息金融债     3/18-3/20
                  60            5        *5.25%        固息金融债     3/18-3/21
                  60           10        *5.48%        固息金融债     3/18-3/21
 
 *国开行     至多310       1/3/5/7/10     周二招标     固息增发债     3/19-3/20
                         (今年第1-5期增发债)  
 *民生银行       200           10         周二招标     固息金融债     3/18-3/20
     (第5年末附发行人赎回权)   
 *进出口行    至多60          6个月       周三招标     固息金融债     3/19-3/20
              至多70            1         周三招标     固息金融债     3/19-3/24
              至多60            5         周三招标     固息增发债     3/19-3/25
                         (今年第3期增发)
 *桂林银行         5            3         周三招标     固息金融债     3/20-3/21  
 *厦门银行        10            3         周四招标     固息金融债     3/21-3/24 
  农发行      100-200           --         --           --           4/3
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/曹巍浩)
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