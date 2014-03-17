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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 11:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守住101.20，尽管日股疲弱

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* 101.30和101.40处的选择权到期，帮助限制亚洲时段的波动

* 存在温和买盘，尽管日经指数下跌0.44%

* 102.48基准线与转换线，102.48及102.59云区底部，限制涨势

* 守住了3月低点101.20，若跌破则下看100.75的2014年内低点

* 周五的区间端点分别是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/sun67v

(完)

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