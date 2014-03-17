港股业绩：理文造纸冀今年销量和盈利均有双位数增长

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周一称，随着今年的产能将有双位数字增长，希望带动销量和盈利也能同步上升。
理文造纸早盘收市后公布，截至去年12月底止全年净利为19.48亿港元，2012年4-12月的九个月净利为13.21亿港元，因公司此前将年结日期改为12月底。该年度净利是该公司上市以来最高水平。
理文造纸首席执行官李文斌在业绩发布会称，公司今年的增长动力将来自去年中投产的江西生产线，以及将于今年中投产的重庆生产线，两条生产线各自年产能为32万吨。
“由于我们今年的产能有双位数增长，所以预期销售量和盈利也会有双位数上升。”他说。
目前，理文造纸的18条生产线总年产能为491万吨，计及重庆和将于明年中投产的越南等两条生产线，总产能将增至563万吨。
理文造纸去年净利虽创历来最高，但公司的净负债比率则由2012年底的58%升至去年底的63%，主要由于江西生产线的资金于期内缴清令负债增加，但公司预期届今年底会回落至60%。
主席李文俊表示，公司未来会将盈利和现金流会用于派息，以及再投资及减债，没计划增加借贷去做投资。至去年底止公司的净负债为102亿港元，其中三份之一于一年内到期；财务总监张国强则表示，公司未来两年都没有集资或再融资压力。
去年理文造纸的每吨纸净利润为400港元，较2012年底的416港元略低，在历史水平的350-450港元之内。
该公司88%的产品为内销，李文斌预期，今年内地对包装纸的需求平稳，升幅料介乎3-5%。此外，随着国家对环保要求愈来愈高，不少未符环保要求的小型纸厂将会被关停淘汰，这将减少市场竞争。
李文俊表示，虽然纸价因为市场供求仍在缓慢下跌，但公司并不担心，因为公司在成本方面下跌速度会更快。
理文造纸为全球主要箱板原纸及纸浆生产商，产品包括不同级别及规格的包装用牛皮箱板纸及瓦楞芯纸，目前在中国拥有五间厂房，分别位于东莞潢涌、广东洪梅、江苏常熟、重庆永川及江西九江。越南亦有生产设施在建中。
该公司竞争对手、亚洲最大的箱板纸生产商--玖龙纸业 去年净利按年升45.1%，至9.7亿元人民币。其总设计产能达1,350万吨。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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