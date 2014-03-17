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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 12:02 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆料很快测试50%费波纳奇回档位

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* 从50日均线/2月高点反弹

* 即将下探，50%费波纳奇回档位在140整数水准

* 12月27日高点以来的走势似乎正在形成一个大三角形

* 如果关于三角形的看法成立，则未来数周将继续呈现波动

* 图表：link.reuters.com/vun67v (完)

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