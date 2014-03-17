中国债市动态：中短期金融债交投活络IRS上涨，人民币扩大波幅影响有限

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中略升，资金宽松带动中短期金融债交投维持活跃。交易员指出，虽然央行今日起扩大人民币汇率波幅，但机构多认为人民币走势仍将持稳，大幅贬值可能性不大，对场内债券走势影响有限。
他们并称，市场谨慎情绪仍在，IRS(利率互换)早市尾段上行，国债期货亦下跌；但经济数据不佳，且央行公开市场净回笼量连续缩减后，场内分歧开始显现，偏乐观机构亦见增多。后续继续关注公开市场操作和人民币汇率波动情况，资金面变动仍是重点。
“早上一开盘，有两家外资行，抛了一点三年、五年的券，但(扩大汇率波幅的)总体影响比较有限，(现券)交易主要还是五年内金融债，收益率上了1-2个bp(基点)。”北京一商业银行交易员称。
市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%这一幅度尽管略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。
该交易员指出，人民币扩大波幅至2%，象征意义更甚，“(之前)1%都用不完，而且大家也不认为(人民币)会一直贬，还是会稳定的。”
他认为，从经济数据、央行公开市场近期操作及资金面状况来看，均利好债市，但市场谨慎氛围难消，“所以仓位都不敢放太大，基本是赚点钱就跑。”
但他也指出，本周正回购到期量下降，预计公开市场上本周28天正回购亦将缩量，“应该能稳定情绪，毕竟资金成本这么低，直接carry就可以，隔夜(回购利率)和金融债(收益率)利差有300个点(bp)。”
本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。
剩余期限约4.83年的国开行固息债140202券最新成交 在5.2850%，上日尾盘为5.26%。
资金市场上，七天期质押式回购加权利率 最新报在2.6737%，较上日上涨不到8个bp。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.884元，较上日结算价跌0.066元，或0.07%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)