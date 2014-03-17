中国债市动态：中短期金融债交投活络IRS上涨，人民币扩大波幅影响有限

路透上海3月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中略升，资金宽松带动中短期金融债交投维持活跃。交易员指出，虽然央行今日起扩大人民币汇率波幅，但机构多认为人民币走势仍将持稳，大幅贬值可能性不大，对场内债券走势影响有限。

他们并称，市场谨慎情绪仍在，IRS(利率互换)早市尾段上行，国债期货亦下跌；但经济数据不佳，且央行公开市场净回笼量连续缩减后，场内分歧开始显现，偏乐观机构亦见增多。后续继续关注公开市场操作和人民币汇率波动情况，资金面变动仍是重点。

“早上一开盘，有两家外资行，抛了一点三年、五年的券，但(扩大汇率波幅的)总体影响比较有限，(现券)交易主要还是五年内金融债，收益率上了1-2个bp(基点)。”北京一商业银行交易员称。

市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%这一幅度尽管略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。

该交易员指出，人民币扩大波幅至2%，象征意义更甚，“(之前)1%都用不完，而且大家也不认为(人民币)会一直贬，还是会稳定的。”

他认为，从经济数据、央行公开市场近期操作及资金面状况来看，均利好债市，但市场谨慎氛围难消，“所以仓位都不敢放太大，基本是赚点钱就跑。”

但他也指出，本周正回购到期量下降，预计公开市场上本周28天正回购亦将缩量，“应该能稳定情绪，毕竟资金成本这么低，直接carry就可以，隔夜(回购利率)和金融债(收益率)利差有300个点(bp)。”

本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。

剩余期限约4.83年的国开行固息债140202券最新成交 在5.2850%，上日尾盘为5.26%。

资金市场上，七天期质押式回购加权利率 最新报在2.6737%，较上日上涨不到8个bp。