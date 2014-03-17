投行观点：人民币波幅加宽未来一个月贬值压力大，全年微幅贬值--巴克莱

路透香港3月17日 - 人民币当日波幅今日起放宽至2%，投行巴克莱周一发布报告指出，中国近期宏观经济较预期疲弱，且市场亦担心信贷风险，人民币兑美元未来一个月走势偏贬。该行并调低未来一年的人民币汇价预估值。

不过，该行也表示，人民币今年以来累积贬幅不小，央行料利用中间价来稳定汇价，以避免看贬预期形成最终导致资本外流，预期人民币再贬值的幅度较为有限。

巴克莱指出，央行2012年4月放宽波幅后几周，央行透过上下调动中间价来引导市场双向波动，避免单边走贬的预期。基于此，该行预估未来一个月在岸人民币 汇价在6.20，但三个月可能回升至6.15，先前分别在6.07、6.05。

在长期汇价方面，巴克莱表示，随着下半年中国经济动能提升、贸易收支恢复顺差，以及经济结构重调整，央行倾向人民币温和贬值。未来6及12个月汇价预估分别为6.08、6.05，先前预估为6.02、5.95。

此与2013年收盘相较，2014年在岸人民币呈现微幅贬值，2013年全年升值2.91%，2012年则是约1%。

本地时间中午12:33时，在岸人民币 下跌125点子至6.1627，离岸人民币 跌75个点子至6.1595。今年迄今分别下跌了1.82%、1.65%。

人民币中间价 开在6.1321，较上日的6.1346略高。