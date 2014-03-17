投行观点：人民币波幅加宽未来一个月贬值压力大，全年微幅贬值--巴克莱

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 人民币当日波幅今日起放宽至2%，投行巴克莱周一发布报告指出，中国近期宏观经济较预期疲弱，且市场亦担心信贷风险，人民币兑美元未来一个月走势偏贬。该行并调低未来一年的人民币汇价预估值。
不过，该行也表示，人民币今年以来累积贬幅不小，央行料利用中间价来稳定汇价，以避免看贬预期形成最终导致资本外流，预期人民币再贬值的幅度较为有限。
巴克莱指出，央行2012年4月放宽波幅后几周，央行透过上下调动中间价来引导市场双向波动，避免单边走贬的预期。基于此，该行预估未来一个月在岸人民币 汇价在6.20，但三个月可能回升至6.15，先前分别在6.07、6.05。
在长期汇价方面，巴克莱表示，随着下半年中国经济动能提升、贸易收支恢复顺差，以及经济结构重调整，央行倾向人民币温和贬值。未来6及12个月汇价预估分别为6.08、6.05，先前预估为6.02、5.95。
此与2013年收盘相较，2014年在岸人民币呈现微幅贬值，2013年全年升值2.91%，2012年则是约1%。
本地时间中午12:33时，在岸人民币 下跌125点子至6.1627，离岸人民币 跌75个点子至6.1595。今年迄今分别下跌了1.82%、1.65%。
人民币中间价 开在6.1321，较上日的6.1346略高。
中国人民银行上周六傍晚宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)