《热点透视》阿里巴巴上市波折背后的香港新股之殇

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani；编译 朱晓军
路透香港3月17日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴上市地的选择可谓一波三折，而这有可能盖过香港股市的另一个问题：新股表现低迷。在公司治理结构遭到香港监管者拒绝后，阿里巴巴将首次公开发行(IPO)地点选在了美国。不过，放弃香港的另一层同样重要的原因或许在于，港股的表现糟糕。自去年初起在香港上市的大型公司中，有七成股价在二级市场下跌，而美国股市只有两成。尽管在IPO吸引力方面，香港仍位居全球第二，但投资者在这里却只收获了亏损。
中国光大银行 表现最差。该银行股价较12月时的发行价下挫29%，落后于恒生指数。其他跑输大盘的股票还包括李嘉诚旗下的港灯电力 、银河证券 、秦皇岛港股份 和朗廷酒店 。只有中国信达资产管理 和徽商银行 两只大型个股跑赢大盘。
这可能部分要怪罪平庸的“基石投资者”。在过去，承销商在向公众开放IPO之前，会与多家比较可靠的机构签约，确保为新股订立可信的估值。但是近年来，公司开始使用“亲友团”投资者来支撑被人为推高的估值倍数。对于禁止以低于账面价值募资的中资银行而言，尤其如此。光大银行IPO中逾三分之二股票分配给了基石投资者。
同时，新上市公司保护股东利益的积极性也不足。在美国，IPO通常被视为多次募资中的首轮。而香港上市公司不太可能会再次入市募资。特别是中国国有企业经常希望价值最大化。据两位银行业人士表示，信达资产自12月以来股价上涨9%后，甚至因定价过低而受到来自中国财政部的压力。
糟糕的咨询机构也是一个因素。公司现在通常会为IPO指定十余个或更多账簿管理人。那些公然反对过高估值的银行面临着被踢出银团的风险。
即使没有阿里巴巴，排队等候在港上市的公司仍然络绎不绝。不过遭遇亏损的投资者最终总会有受够了的那天。等到那时，香港就又该担心其作为IPO地点的吸引力了。(完) (译文审校 郑茵)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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