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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 12:30 BJT

中国新债：厦门银行周四将招标10亿元固息金融债，期限三年

路透北京3月17日 - 中国厦门银行股份有限公司周一公告称，将于周四(20日)在银行间市场招标发行总额10亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将专项用于发放小微企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为3月21日-24日，缴款日和起息日同为3月24日，主承销商为中信证券 和摩根士丹利华鑫证券。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA-级。

2013年6月末，厦门银行总资产667.78亿元，净利润2.57亿元，不良贷款率为1.05%，拨备覆盖率322.01%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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