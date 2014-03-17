中国资管：上周39款集合信托产品发行，募集规模环比大幅增长

路透北京3月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（3月8日-14日）共有24家信托公司发行了39款集合信托产品，发行量环比增加6款，增幅18.18%。

39款新发行产品中，38款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为5.14亿元，环比增加3.01亿元，增幅为141.40%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为200.32亿元，环比增加130.10亿元，增幅为185.30%。

其中，募集规模最大的是安信信托发行的“阳光三号百姓爱心第2号新农村建设发展H信托计划”，募集规模为50.00亿元，这是一款基础设施领域权益投资类产品。

从期限上看，39款新发行产品中，共有38款公布了期限，平均期限21.79个月，环比延长1.79个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 8.97% 上升0.44个百分点

24个月期 20 10.38% 上升0.33个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了16款，工商企业领域产品发行了14款，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了9款，贷款运用类产品发行了18款，组合运用类产品发行了4款，债权投资类产品发行了5款，股权投资发行了3款。

**成立集合信托产品36款**

上周共有20家信托公司成立了36款集合信托产品，成立数量环比减少2款。

36款成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.00亿元，环比增加0.11亿元，增幅为12.21%。

其中，中航信托成立的“天启621号绿城安徽合肥项目投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达9.80亿元。

上周共有20款新成立产品公布了期限，平均期限20.60个月，环比缩短2.90个月。本周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.60%，环比下跌0.18个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了5款，证券投资领域产品成立了6款，基础设施和金融领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了8款。