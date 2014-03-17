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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 12:42 BJT

路透调查：台湾2月外销订单料较上年同期增长8.85%，扭转1月跌势

* 预估中值显示，台湾2月外销订单料较上年同期增长8.85%，前月为下滑2.8%

* 数据将在本地时间3月20日周四下午4:00公布(0800GMT)

路透台北3月17日 - 周一公布的路透调查显示，台湾2月外销订单料从前月的跌势中反弹，上个月中国春节因素冲击需求。

路透访问12名分析师得出的预估中值显示，2月外销订单可能较上年同期增长8.9%，1月为同比下降2.8%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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