《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--焦点：人民币扩波幅短期料添贬值压力，货币政策自由度将获提升

市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%，表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。尽管前期人民币急剧贬值已经为扩波幅做准备，但考虑到当前中国宏观经济面临下行压力以及美国有望加速退出QE，未来几个月人民币仍有小幅贬值空间。

--热点聚焦：中国央行为互联网金融泼下冷水，保护消费者还是既得利益者？

就在中国的互联网金融愈见火热之时，中国央行兜头浇下一盆冷水--支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡亦遭遇“难产”。这是监管当局为了维护消费者资金安全的审慎之举，还是为了维护既得利益者“奶酪”的倒行逆施，各方众说纷纭。但无论如何，技术带来的变革不可逆转，任何试图维持现有格局的举措都恐怕不过是权宜之计。

--中国经济：新型城镇化规划出炉，2020年户籍人口城镇化率目标45%

中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。

--中美贸易：美国施压要对从中国进口线材进行调查，或为征税打开大门

美国贸易官员周五表示，从中国进口的碳素钢和合金钢线材可能损及当地产业，此番言论或为对该类产品征收关税打开大门。美国生产商之前抱怨中国廉价线材进口增加。他们说，线材售价比公平市场价格低100-110%，中国生产商获得政府补贴。

--台湾金融：金管会启动评估证交所等四合一整并案，5月底提评估结果

台湾金管会主委曾铭宗周一称，对立委提出金管会旗下证券周边单位证券交易所、期货交易所、柜台买卖中心及集保中心的四合一整并案，将启动评估，希望能在立委要求的5月底提出评估结果。

--米歇尔·奥巴马访华料回避敏感问题 坚守“好妈妈”形象

美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周访华之时料将回避人权等中美有争议问题，但她的访问或有助于推进丈夫奥巴马的外交政策中的一项重要目标：加深中美关系。

【固定收益】

--中国货币市场：七天回购利率缓升资金供求均衡，短期流动性预期仍较乐观

中国银行间市场周一主要质押式回购加权利率小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。

--中国债市动态：中短期金融债交投活络IRS上涨，人民币扩大波幅影响有限

中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中略升，资金宽松带动中短期金融债交投维持活跃。交易员指出，虽然央行今日起扩大人民币汇率波幅，但机构多认为人民币走势仍将持稳，大幅贬值可能性不大，对场内债券走势影响有限。

--新债招标：中国农发行四期债需求不错，定位未受二级市场调整影响

中国农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。

--《中国新债预测》国开行福娃债收益率料贴近二级，配置需求仍在

中国国家开发银周二将再次增发五期固息债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，债市短期呈强势震荡格局，而充裕流动性未改，机构的配置需求仍在，预计明日新债中标收益率贴近二级市场。

【外汇】

--中国汇市：扩波幅政策促人民币即期急贬逾百点，客盘观望交投偏谨慎

人民币兑美元即期周一早盘大幅走跌近百点，与中间价小幅走升相背，主因中国央行决定本周起将即期日波幅扩至2%，盘初即一路下挫，最大下跌逾130点。

--人民币衍生品：境内美元远掉升水创两个半月新高，因人民币波幅扩大

中国境内美元兑人民币远掉曲线周一连续第五天走升，并创下两个半月来新高。因中国央行扩大人民币兑美元即期日波幅至2%，增强人民币贬值预期，加上美元空头回补，激发远期购汇盘。

--投行观点：人民币中间价定价机制将是汇改下一步--美银美林

中国央行第二次放宽人民币波幅后，美银美林首席经济学家陆挺表示，央行动作虽然较市场预期地略早，但大致在预料之中。汇率改革的下一步将是中间价定价机制。

--投行观点：中国扩大汇率波动区间后外汇占款将持续减少--中金

中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限

中国股市沪综指周一收升近1%。受新型城镇化规划出炉提振，今日建材地产股涨幅居前，带动大盘反弹，而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。

--消息：阿里巴巴与六家银行商洽美国IPO承销事宜

据消息人士周日称，阿里巴巴集团正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。周日稍早，阿里巴巴宣布启动在美国的IPO事宜，但没有给出时间表，也没有披露参与IPO的银行名单。

--《热点透视》阿里巴巴上市波折背后的香港新股之殇

中国电子商务巨头--阿里巴巴上市地的选择可谓一波三折，而这有可能盖过香港股市的另一个问题：新股表现低迷。自去年初起在香港上市的大型公司中，有七成股价在二级市场下跌，而美国股市只有两成。尽管在IPO吸引力方面，香港仍位居全球第二，但投资者在这里却只收获了亏损。

--香港金融：港交所在阿里巴巴决定赴美IPO后将继续研究上市规则变革--总裁

港交所行政总裁李小加周一表示，港交所作为科技企业的上市场所需要找到提高竞争力的方式，但不会匆忙间作出任何决定。此前一天中国电商巨头阿里巴巴表示将赴美上市。

--中国期货：大商所启动夜盘交易测试，农业品夜市开张在即

继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一豆粕、豆油和棕榈油。

--中国期市：白糖期货收跌逾2%，天气炒作暂消市场寄望政策支撑

中国郑州白糖期货周一收盘跌逾2%，受上周末外盘大跌拖累。多头对于国内外不利天气的炒作暂告段落，而国内消费旺季未至，需求淡静令期价承压。

--中国新股：大盘新股中国铁路物资终止A股IPO申请