《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（中港台）

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--焦点：人民币扩波幅短期料添贬值压力，货币政策自由度将获提升
市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%，表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。尽管前期人民币急剧贬值已经为扩波幅做准备，但考虑到当前中国宏观经济面临下行压力以及美国有望加速退出QE，未来几个月人民币仍有小幅贬值空间。
--热点聚焦：中国央行为互联网金融泼下冷水，保护消费者还是既得利益者？
就在中国的互联网金融愈见火热之时，中国央行兜头浇下一盆冷水--支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡亦遭遇“难产”。这是监管当局为了维护消费者资金安全的审慎之举，还是为了维护既得利益者“奶酪”的倒行逆施，各方众说纷纭。但无论如何，技术带来的变革不可逆转，任何试图维持现有格局的举措都恐怕不过是权宜之计。
--中国经济：新型城镇化规划出炉，2020年户籍人口城镇化率目标45%
中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。
--中美贸易：美国施压要对从中国进口线材进行调查，或为征税打开大门
美国贸易官员周五表示，从中国进口的碳素钢和合金钢线材可能损及当地产业，此番言论或为对该类产品征收关税打开大门。美国生产商之前抱怨中国廉价线材进口增加。他们说，线材售价比公平市场价格低100-110%，中国生产商获得政府补贴。
--台湾金融：金管会启动评估证交所等四合一整并案，5月底提评估结果
台湾金管会主委曾铭宗周一称，对立委提出金管会旗下证券周边单位证券交易所、期货交易所、柜台买卖中心及集保中心的四合一整并案，将启动评估，希望能在立委要求的5月底提出评估结果。
--米歇尔·奥巴马访华料回避敏感问题 坚守“好妈妈”形象
美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周访华之时料将回避人权等中美有争议问题，但她的访问或有助于推进丈夫奥巴马的外交政策中的一项重要目标：加深中美关系。
【固定收益】
--中国货币市场：七天回购利率缓升资金供求均衡，短期流动性预期仍较乐观
中国银行间市场周一主要质押式回购加权利率小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。
--中国债市动态：中短期金融债交投活络IRS上涨，人民币扩大波幅影响有限
中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中略升，资金宽松带动中短期金融债交投维持活跃。交易员指出，虽然央行今日起扩大人民币汇率波幅，但机构多认为人民币走势仍将持稳，大幅贬值可能性不大，对场内债券走势影响有限。
--新债招标：中国农发行四期债需求不错，定位未受二级市场调整影响
中国农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。
--《中国新债预测》国开行福娃债收益率料贴近二级，配置需求仍在
中国国家开发银周二将再次增发五期固息债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，债市短期呈强势震荡格局，而充裕流动性未改，机构的配置需求仍在，预计明日新债中标收益率贴近二级市场。
【外汇】
--中国汇市：扩波幅政策促人民币即期急贬逾百点，客盘观望交投偏谨慎
人民币兑美元即期周一早盘大幅走跌近百点，与中间价小幅走升相背，主因中国央行决定本周起将即期日波幅扩至2%，盘初即一路下挫，最大下跌逾130点。
--人民币衍生品：境内美元远掉升水创两个半月新高，因人民币波幅扩大
中国境内美元兑人民币远掉曲线周一连续第五天走升，并创下两个半月来新高。因中国央行扩大人民币兑美元即期日波幅至2%，增强人民币贬值预期，加上美元空头回补，激发远期购汇盘。
--投行观点：人民币中间价定价机制将是汇改下一步--美银美林
中国央行第二次放宽人民币波幅后，美银美林首席经济学家陆挺表示，央行动作虽然较市场预期地略早，但大致在预料之中。汇率改革的下一步将是中间价定价机制。
--投行观点：中国扩大汇率波动区间后外汇占款将持续减少--中金
中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。
【证券/期货】
--中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限
中国股市沪综指周一收升近1%。受新型城镇化规划出炉提振，今日建材地产股涨幅居前，带动大盘反弹，而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。
--消息：阿里巴巴与六家银行商洽美国IPO承销事宜
据消息人士周日称，阿里巴巴集团正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。周日稍早，阿里巴巴宣布启动在美国的IPO事宜，但没有给出时间表，也没有披露参与IPO的银行名单。
--《热点透视》阿里巴巴上市波折背后的香港新股之殇
中国电子商务巨头--阿里巴巴上市地的选择可谓一波三折，而这有可能盖过香港股市的另一个问题：新股表现低迷。自去年初起在香港上市的大型公司中，有七成股价在二级市场下跌，而美国股市只有两成。尽管在IPO吸引力方面，香港仍位居全球第二，但投资者在这里却只收获了亏损。
--香港金融：港交所在阿里巴巴决定赴美IPO后将继续研究上市规则变革--总裁
港交所行政总裁李小加周一表示，港交所作为科技企业的上市场所需要找到提高竞争力的方式，但不会匆忙间作出任何决定。此前一天中国电商巨头阿里巴巴表示将赴美上市。
--中国期货：大商所启动夜盘交易测试，农业品夜市开张在即
继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一豆粕、豆油和棕榈油。
--中国期市：白糖期货收跌逾2%，天气炒作暂消市场寄望政策支撑
中国郑州白糖期货周一收盘跌逾2%，受上周末外盘大跌拖累。多头对于国内外不利天气的炒作暂告段落，而国内消费旺季未至，需求淡静令期价承压。
--中国新股：大盘新股中国铁路物资终止A股IPO申请
继中国邮政速递物流股份有限公司撤回A股首次公开发行（IPO）申请后，又一家大盘新股的“上市路”中途夭折，中国铁路物资股份有限公司A股IPO申请近日终止审查。证监会网站并未透露其终止审查的原因。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)