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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 13:10 BJT

东欧情势：俄罗斯下议院将很快通过立法允许克里米亚入俄--报导

路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯下议院代理发言人报导称，俄罗斯下议院将通过立法，允许乌克兰南部的克里米亚地区“在不远的将来”加入俄罗斯。

报导引述Sergei Neverov的话称，“克里米亚公投结果明确表明，克里米亚的居民将他们的未来视为俄罗斯的一部分。”(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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