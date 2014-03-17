中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限

路透北京3月17日 - 中国股市沪综指周一收升近1%。受新型城镇化规划出炉提振，今日建材地产股涨幅居前，带动大盘反弹，而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。

沪综指 收报2,023.673点，涨19.334点或0.96%；上证A股今日成交额719亿元人民币，上日为698亿元。上海地产类指数 收升1.59%。

“今天反弹还是在于其内在的运行规律，就是在这个位置，市场要想很快地下挫必须要各方面环境的进一步恶化，目前看恶化的情况不明显。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并认为，刚出台的城镇化规划对建材、地产板块股票形成利好刺激，但影响力不会持续。

中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。

陈敏同时指出，人民币扩大波幅将使央行干预外汇市场的必要性减弱，可能造成央行对市场的资金投放力度减弱。从资金面上分析，短期对市场影响偏负面，但由于近期市场资金面仍宽松，因此影响并不明显。

中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%。