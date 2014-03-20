重温稿-路透调查：台湾2月外销订单料较上年同期增长8.85%，扭转1月跌势

路透台北3月17日 - 周一公布的路透调查显示，台湾2月外销订单料从前月的跌势中反弹，上个月中国春节因素冲击需求。

路透访问12名分析师得出的预估中值显示，2月外销订单可能较上年同期增长8.9%，1月为同比下降2.8%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)