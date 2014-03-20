重温稿-路透调查：台湾2月外销订单料较上年同期增长8.85%，扭转1月跌势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 预估中值显示，台湾2月外销订单料较上年同期增长8.85%，前月为下滑2.8%
* 数据将在本地时间3月20日周四下午4:00公布(0800GMT)
路透台北3月17日 - 周一公布的路透调查显示，台湾2月外销订单料从前月的跌势中反弹，上个月中国春节因素冲击需求。
路透访问12名分析师得出的预估中值显示，2月外销订单可能较上年同期增长8.9%，1月为同比下降2.8%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。