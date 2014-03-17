更新版 1-台湾金融：金管会启动评估证交所等四合一整并案，5月底提评估结果

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(新增更多官员谈话)
路透台北3月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，对立委提出金管会旗下证券周边单位证券交易所、期货交易所、柜台买卖中心及集保中心的四合一整并案，将启动评估，希望能在立委要求的5月底提出评估结果。
他在立法院财委会备询时亦指出，四合一是个旧的议题，的确邻近国家如新加坡、韩国以及香港等都有在整并，不过此案涉及较广包括修正证交法，将会进一步研议。
“整并方式有两种，一种是上面架一个金控，一种是成为一家公司的四个部门。”他说。
原先曾铭宗提出三个月评估四合一整并案，但国民党籍立委赖士葆要求在本会期结束前，5月底提出评估结果，但事涉证交法128条，立委林德福即建议修订该法以利推动四合一整并。
此外，由财政部带动的银行业“公公并”议题持续发烧，有当地媒体今日点名兆丰金控 并购首选彰化银行 ，不过曾铭宗对此表示，就相关政治层面来看，这个案子不可能。
他会后也补充说，当初台新金控 收购彰银的成本价格为每股26.12台币，以台新金依权益法认列的话，每股成本已垫高至28-29台币，但现在彰银股价为17.5台币，在台新金要求不赔本的情况下，实务操作上是不可能。
至于市场关切金管会的下一步活络股市方案，曾铭宗则表示，后续活络股市的两个方案，包括先买后卖扩至1,200档，此外，先卖后买有券源的问题，还在评估当中，3月底评估完成便会有结果。
针对乌克兰紧张情势升温，曾铭宗亦提及，台湾银行业对乌克兰零曝险，对俄罗斯则曝险1,300亿台币。
台湾金融保险类指数 今收跌0.02%，表现不如台湾加权指数 的0.14%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)