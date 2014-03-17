更新版 1-台湾金融：金管会启动评估证交所等四合一整并案，5月底提评估结果

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路透台北3月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，对立委提出金管会旗下证券周边单位证券交易所、期货交易所、柜台买卖中心及集保中心的四合一整并案，将启动评估，希望能在立委要求的5月底提出评估结果。

他在立法院财委会备询时亦指出，四合一是个旧的议题，的确邻近国家如新加坡、韩国以及香港等都有在整并，不过此案涉及较广包括修正证交法，将会进一步研议。

“整并方式有两种，一种是上面架一个金控，一种是成为一家公司的四个部门。”他说。

原先曾铭宗提出三个月评估四合一整并案，但国民党籍立委赖士葆要求在本会期结束前，5月底提出评估结果，但事涉证交法128条，立委林德福即建议修订该法以利推动四合一整并。

此外，由财政部带动的银行业“公公并”议题持续发烧，有当地媒体今日点名兆丰金控 并购首选彰化银行 ，不过曾铭宗对此表示，就相关政治层面来看，这个案子不可能。

他会后也补充说，当初台新金控 收购彰银的成本价格为每股26.12台币，以台新金依权益法认列的话，每股成本已垫高至28-29台币，但现在彰银股价为17.5台币，在台新金要求不赔本的情况下，实务操作上是不可能。

至于市场关切金管会的下一步活络股市方案，曾铭宗则表示，后续活络股市的两个方案，包括先买后卖扩至1,200档，此外，先卖后买有券源的问题，还在评估当中，3月底评估完成便会有结果。

针对乌克兰紧张情势升温，曾铭宗亦提及，台湾银行业对乌克兰零曝险，对俄罗斯则曝险1,300亿台币。