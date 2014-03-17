香港金融：港交所在阿里巴巴决定赴美IPO后将继续研究上市规则变革--总裁

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 港交所行政总裁李小加周一表示，港交所作为科技企业的上市场所需要找到提高竞争力的方式，但不会匆忙间作出任何决定。此前一天中国电商巨头阿里巴巴表示将赴美上市。
李小加在一份声明中表示，港交所 尊重阿里巴巴的决定，并对该公司予以良好祝愿。
阿里巴巴决定赴美上市对港交所而言是个打击，该公司原本希望在香港上市。
“在一切遵循正当程序的条件下，我们将不得不考虑在必要的环节作出变化，”李小加在声明中称。“上市委员会对于股权结构的探讨并非始于阿里巴巴，现在也不会因阿里巴巴而停止。”(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)