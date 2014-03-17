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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:41 BJT

重发-中国资管：上周银行理财产品发行662款，一年期以上收益率明显上升

(重发以删除标题的赘字)
    路透北京3月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月08-14日）66家银行共发行了662款理财产品，发行银行数较上期报
告增加6家，产品发行量增加32款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共159款，市场占比为24.02%
；非保本型理财产品共503款，市场占比为75.98%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     284                       +28
    其中：人民币         250        5.38%
           外币           34        3.14%
    组合投资类           334        5.67%          -11
    融资类                 8        6.33%           +7
    结构性产品            20        7.02%           +2
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     22       4.31%         4.25%                          
    1个月至3个月（含） 314       5.47%         5.44%                            
       
    3个月至6个月（含） 195       5.60%         5.64%                            
     
    6个月至1年（含）   113       5.46%         5.83%                            
       
    1年以上             15       6.18%         5.97%                          
    没有无固定期限产品发行

    上周40家银行共发行了250款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长
为546天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.20%，与上期报告相比最低预期收益率下滑3
0个基点，最高预期收益率上升40个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    18             7.20%  4.08%
 1个月至3个   130           52.00%  5.33%
 月                                 
 3个月至6个   52            20.80%  5.51%
 月                                 
 6个月至1年   46            18.40%  5.78%
 1年以上      4              1.60%  6.35%
 
    上周9家银行共发行34款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品19款，平均预期收益率为3.64%。
  
    
    **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有726款产品到期，所有公布了到期收益率121款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品310款
，结构性产品33款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.21%，较上期报告下滑25个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.71%，较上期报告上升39个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有51款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为南京银行发行的“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A7
1330）（金卡客户专享）”和“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A71329）（新客户
专享）”，两款产品期限均为64天，投向为组合投资类，实现了7.30%的年化收益率。

    截至3月14日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
91款（占比44.17%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.05%。其中，花旗银行的“百
达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为52.23%。 
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）
近一年累计收益率为正，招商银行的“德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以15.35%的近一
年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有83款产品（占比43.
68%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
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