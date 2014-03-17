重发-中国资管：上周银行理财产品发行662款，一年期以上收益率明显上升

(重发以删除标题的赘字) 路透北京3月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月08-14日）66家银行共发行了662款理财产品，发行银行数较上期报 告增加6家，产品发行量增加32款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共159款，市场占比为24.02% ；非保本型理财产品共503款，市场占比为75.98%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 284 +28 其中：人民币 250 5.38% 外币 34 3.14% 组合投资类 334 5.67% -11 融资类 8 6.33% +7 结构性产品 20 7.02% +2 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 22 4.31% 4.25% 1个月至3个月（含） 314 5.47% 5.44% 3个月至6个月（含） 195 5.60% 5.64% 6个月至1年（含） 113 5.46% 5.83% 1年以上 15 6.18% 5.97% 没有无固定期限产品发行 上周40家银行共发行了250款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长 为546天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.20%，与上期报告相比最低预期收益率下滑3 0个基点，最高预期收益率上升40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 18 7.20% 4.08% 1个月至3个 130 52.00% 5.33% 月 3个月至6个 52 20.80% 5.51% 月 6个月至1年 46 18.40% 5.78% 1年以上 4 1.60% 6.35% 上周9家银行共发行34款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品19款，平均预期收益率为3.64%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有726款产品到期，所有公布了到期收益率121款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品310款 ，结构性产品33款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.21%，较上期报告下滑25个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.71%，较上期报告上升39个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有51款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为南京银行发行的“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A7 1330）（金卡客户专享）”和“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A71329）（新客户 专享）”，两款产品期限均为64天，投向为组合投资类，实现了7.30%的年化收益率。 截至3月14日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 91款（占比44.17%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.05%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为52.23%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%） 近一年累计收益率为正，招商银行的“德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以15.35%的近一 年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有83款产品（占比43. 68%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)