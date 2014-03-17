重发-中国资管：上周银行理财产品发行662款，一年期以上收益率明显上升

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(重发以删除标题的赘字) 路透北京3月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月08-14日）66家银行共发行了662款理财产品，发行银行数较上期报 告增加6家，产品发行量增加32款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共159款，市场占比为24.02% ；非保本型理财产品共503款，市场占比为75.98%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 284 +28 其中：人民币 250 5.38% 外币 34 3.14% 组合投资类 334 5.67% -11 融资类 8 6.33% +7 结构性产品 20 7.02% +2 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 22 4.31% 4.25% 1个月至3个月（含） 314 5.47% 5.44% 3个月至6个月（含） 195 5.60% 5.64% 6个月至1年（含） 113 5.46% 5.83% 1年以上 15 6.18% 5.97% 没有无固定期限产品发行 上周40家银行共发行了250款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长 为546天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.20%，与上期报告相比最低预期收益率下滑3 0个基点，最高预期收益率上升40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 18 7.20% 4.08% 1个月至3个 130 52.00% 5.33% 月 3个月至6个 52 20.80% 5.51% 月 6个月至1年 46 18.40% 5.78% 1年以上 4 1.60% 6.35% 上周9家银行共发行34款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品19款，平均预期收益率为3.64%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有726款产品到期，所有公布了到期收益率121款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品310款 ，结构性产品33款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.21%，较上期报告下滑25个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.71%，较上期报告上升39个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有51款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为南京银行发行的“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A7 1330）（金卡客户专享）”和“珠联璧合（1309期13）人民币理财产品（A71329）（新客户 专享）”，两款产品期限均为64天，投向为组合投资类，实现了7.30%的年化收益率。 截至3月14日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 91款（占比44.17%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.05%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为52.23%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%） 近一年累计收益率为正，招商银行的“德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以15.35%的近一 年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有83款产品（占比43. 68%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)