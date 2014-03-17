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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 13:22 BJT

香港股市：早盘跌至五周低位，受中国经济不确定性压制

路透香港3月17日 - 香港股市周一早盘续跌，下滑至五周低位，追随全球市场的疲弱走势，受投资者对中国经济成长的不确定，及克里米亚外交形势紧张的压制。

截至中午时分，港股恒生指数 下跌0.3%至21,467.35点，为2月6日以来最低水准。但恒生国企指数 小涨0.4%。

敦沛证券副总裁黄志阳表示，投资者的不确定，可能让港股指标股指在当前水准打转，约在21,200－21,800点左右。

安徽海螺 大涨4.3%。

普拉达 则下挫2.9%，该公司周五宣布收购一家米兰甜食品牌公司的80%股权。

腾讯控股 跌至2月14日以来低点，因中国央行周五称暂停若干类别的移动支付。(完)
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