香港股市：早盘跌至五周低位，受中国经济不确定性压制

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 香港股市周一早盘续跌，下滑至五周低位，追随全球市场的疲弱走势，受投资者对中国经济成长的不确定，及克里米亚外交形势紧张的压制。
截至中午时分，港股恒生指数 下跌0.3%至21,467.35点，为2月6日以来最低水准。但恒生国企指数 小涨0.4%。
敦沛证券副总裁黄志阳表示，投资者的不确定，可能让港股指标股指在当前水准打转，约在21,200－21,800点左右。
安徽海螺 大涨4.3%。
普拉达 则下挫2.9%，该公司周五宣布收购一家米兰甜食品牌公司的80%股权。
腾讯控股 跌至2月14日以来低点，因中国央行周五称暂停若干类别的移动支付。(完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)