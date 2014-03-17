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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 13:26 BJT

澳洲股市：收于一个月低点，受乌克兰危机打压

路透悉尼3月17日 - 澳洲股市周一下跌0.2%至一个月低点，因投资者对克里米亚公投后西方国家与俄罗斯之间的紧张局势感到不安，但这种情绪助力提振黄金类股，进而限制了大盘跌势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌11.8点，收报5,317.6点。该指数上周五下滑1.5%。(完)
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