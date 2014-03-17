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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 13:47 BJT

《全球汇市》日圆下滑但仍表现出韧性，克里米亚局势引发恐慌情绪

亚洲投资者也在思考中国放宽人民币波幅的意涵。此举被视为中国人行成功击退汇市投机客后展现信心的迹象。

人民币兑美元即期周一早盘大幅走跌逾百点，与中间价小幅走升相背。

“今天我没见到汇市有和人民币相关的重大流动，不过大家都认为中国扩大人民币波幅是正确的方向，”东京一家美系银行交易员说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3898 1.3914 -0.11 +1.11 1.3745

美元/日圆 101.46 101.34 +0.12 -3.65 105.30

欧元/日圆 141.01 141.00 +0.01 -2.57 144.73

美元/瑞郎 0.8733 0.8720 +0.15 -2.18 0.8928

英镑/美元 1.6639 1.6643 -0.02 +0.50 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1102 -0.09 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.9054 0.9024 +0.33 +1.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8542 0.8534 +0.09 +4.09 0.8206

澳元/日圆 91.860 91.450 +0.45 -2.12 93.850

新西兰元/日圆 86.660 86.480 +0.21 +0.29 86.410

英镑/日圆 168.82 168.66 +0.09 -3.16 174.33

澳元/新西兰元 1.0593 1.0568 +0.24 -2.35 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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