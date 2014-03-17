投行观点：不应过度预期人民币汇率在放宽波幅后明显走贬--星展

路透香港3月17日 - 投行星展集团发布报告表示，中国央行放宽人民币兑美元 波幅大致为市场所预料；不过，现今的宏观条件不同，且人民币仍受利差支撑，市场不应过度预期人民币可能重现前次放宽波幅后明显走贬的情况。

星展经济师周洪礼指出，2012年4月人民币日中波幅由0.5%放宽至1.0%，其后人民币在约莫三个月时间跌了约1.5%。但当时欧洲仍笼罩在欧债危机中，且中国亦数度降息及调降存款准备金率。

不过，他认为，中国企业信用疑虑上升，以及美联储（FED）短期内不太能升息, 人民币与美元间的利差将有利于人民币汇价，且欧洲及美国经济复苏有助于支撑中国经常帐顺差。

“对于人民币会重现2012年走势的预期，要持谨慎态度。”周洪礼在报告中说。

他并预期，至年底前，在岸及离岸人民币兑美元可能在扩大后新波动区间高档运行。可见的是，央行更频繁地干预料令汇价波动度提高，以降低套息及杠杆交易诱因。