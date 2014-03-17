投行观点：不应过度预期人民币汇率在放宽波幅后明显走贬--星展

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 投行星展集团发布报告表示，中国央行放宽人民币兑美元 波幅大致为市场所预料；不过，现今的宏观条件不同，且人民币仍受利差支撑，市场不应过度预期人民币可能重现前次放宽波幅后明显走贬的情况。
星展经济师周洪礼指出，2012年4月人民币日中波幅由0.5%放宽至1.0%，其后人民币在约莫三个月时间跌了约1.5%。但当时欧洲仍笼罩在欧债危机中，且中国亦数度降息及调降存款准备金率。
不过，他认为，中国企业信用疑虑上升，以及美联储（FED）短期内不太能升息, 人民币与美元间的利差将有利于人民币汇价，且欧洲及美国经济复苏有助于支撑中国经常帐顺差。
“对于人民币会重现2012年走势的预期，要持谨慎态度。”周洪礼在报告中说。
他并预期，至年底前，在岸及离岸人民币兑美元可能在扩大后新波动区间高档运行。可见的是，央行更频繁地干预料令汇价波动度提高，以降低套息及杠杆交易诱因。
中国人民银行上周六傍晚宣布，自周一（17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)