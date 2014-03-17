投行观点：人民币中间价定价机制将是汇改下一步--美银美林

路透香港3月17日 - 中国央行第二次放宽人民币波幅后，美银美林首席经济学家陆挺表示，央行动作虽然较市场预期地略早，但大致在预料之中。汇率改革的下一步将是中间价定价机制。

陆挺指出，央行先前已表明年内会再度放宽波幅，市场多已预期。而央行此举意味着单边升值的预期已经结束，预料人民币兑美元波动将加大。

他同时表示，中国官员及学术机构认为目前人民币汇价十分接近其均衡价格，预期短期内人民币升贬值的幅度都不会太大。中至长期，均衡价格的水平，则要由货币供给、通膨等因素来决定。

本地时间下午13:57时，在岸人民币兑美元 下跌165点子至6.1667，离岸人民币 跌98个点子至6.1618。今年迄今分别下跌了逾1.8%、1.6%。

中国人民银行周末宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

陆挺同时指出，央行再进一步扩大波幅已无多大意义，更重要且更具意义的是美元/人民币中间价定价机制。

“中国需要一个市场化的机制，”他说，“中期可将人民币钉住由其重要贸易伙伴的组成的一篮子货币。”

他举例，新加坡采用的有效管理浮动制度“ Basket，Band and Crawl”或许适用。他表示，该汇率制度需要具有自信、务实并相信市场机制的领导者，目前时机及领导班子已经适合。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)