投行观点：人民币中间价定价机制将是汇改下一步--美银美林

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 中国央行第二次放宽人民币波幅后，美银美林首席经济学家陆挺表示，央行动作虽然较市场预期地略早，但大致在预料之中。汇率改革的下一步将是中间价定价机制。
陆挺指出，央行先前已表明年内会再度放宽波幅，市场多已预期。而央行此举意味着单边升值的预期已经结束，预料人民币兑美元波动将加大。
他同时表示，中国官员及学术机构认为目前人民币汇价十分接近其均衡价格，预期短期内人民币升贬值的幅度都不会太大。中至长期，均衡价格的水平，则要由货币供给、通膨等因素来决定。
本地时间下午13:57时，在岸人民币兑美元 下跌165点子至6.1667，离岸人民币 跌98个点子至6.1618。今年迄今分别下跌了逾1.8%、1.6%。
中国人民银行周末宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
陆挺同时指出，央行再进一步扩大波幅已无多大意义，更重要且更具意义的是美元/人民币中间价定价机制。
“中国需要一个市场化的机制，”他说，“中期可将人民币钉住由其重要贸易伙伴的组成的一篮子货币。”
他举例，新加坡采用的有效管理浮动制度“ Basket，Band and Crawl”或许适用。他表示，该汇率制度需要具有自信、务实并相信市场机制的领导者，目前时机及领导班子已经适合。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)