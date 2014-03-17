版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，但乌克兰情势紧张限制升幅

路透首尔3月17日 - 韩国韩元兑美元 周一小幅上涨，因部分投资者轧平上周买进的美元仓位，但市场对乌克兰情势的不安则限制韩元涨势。

韩元兑美元 收报1,067.4，较上周五国内收盘价1,072.8上升0.5%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐