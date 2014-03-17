版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:18 BJT

韩国股市：受低接买盘提振收高，但乌克兰和中国疑虑限制涨幅

路透首尔3月17日 - 韩国股市周一收高，在上周大跌之后，受到逢低承接买盘的提振，但乌克兰紧张形势升级及中国增长前景疑虑限制韩股涨势。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.4%，至1,927.53点，上周周线大跌2.8%。

外资卖超韩股2,266亿韩元，连续六个交易日卖超。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐