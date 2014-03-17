人民币汇率：预计短期形成汇价平衡点，年内波幅2-3%--恒生银行高层

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 香港恒生银行 执行董事冯孝忠周一称，预期中国人民币于短期内形成汇价平衡点，年内兑美元波幅介乎2-3%。
冯孝忠出席兴业银行 香港分行开业仪式时对记者称，人民币汇价波幅由1%扩大至2%，基本符合市场预期，估计今年人民币兑美元将在6.1-6.15之间上下波动2-3%，即介乎6.28-5.98。
“未来数天市场可能仍有拆仓活动，令人民币汇价继续波动，但随着央行中间价定价回稳并维持在现水平，且与一篮子货币预估走势一致，相信这就是短期的汇价平衡点。”他说。
他并指出，今年人民币预估波幅上下3%，相对香港人民币存款利率大概2.5-3%，仍是具吸引力的投资货币。
“与人民币息率相若的新西兰元的引伸波幅10%，人民币只是3%，令人民币在主流货币之中，不失吸引力。”他说。
冯孝忠并称，中国采取循序渐进方式实现人民币自由兑换，故短期内不会再扩大波幅，市场化焦点将放在利率市场化，包括推出存款保险制度、存款利率市场化。
中国央行周一起将即期日波幅扩至2%后，人民币兑美元即期 早盘大幅走跌近百点，与中间价小幅走升相背。交易人士指出，更多是受扩波幅政策出台后隔夜美元空头回补所致。 （完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)