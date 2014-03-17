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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:34 BJT

台湾股市：终场由黑翻红，短线呈高档箱型区间整理格局

路透台北3月17日 - 台湾股市周一终场由黑翻红收在8,700点附近。分析师认为，受到乌克兰地缘政治变数拖累，短线台股料随美股陷入高档震荡，不过电子股表现强势将令台股低档有撑，形成高档箱型区间整理格局。

金管会主委曾铭宗今早在立法院备询时也指出，今天股市并未针对克里米亚事件做出太大反应，尤其是台湾基本面相当好，国际事件对股市的影响是短暂的，台股仍将回归基本面。

台湾加权股价指数 收涨0.14%，报8,700.10点；成交初值 为855.08亿台币，上日修正后为919.60亿。

台新投顾研究部协理黄文清表示，由于克里米亚紧张情势的变数尚未完全厘清，美股也因此受累而陷于高档震荡，不过台湾电子股近期表现较为强势，有助于台股低档有撑，令台股短线在8,500-8,800点的箱型区间震荡。

“目前台股是高档区间震荡格局。”他称。

至于市场关切金管会的下一步活络股市方案，曾铭宗表示，后续活络股市的两个方案，包括先买后卖扩至1,200档，此外，先卖后买有券源的问题，还在评估当中，3月底评估完成便会有结果。

亚洲股市周一表现涨跌互见。本地时间14:15，除了日股 跌0.35%、香港恒生指数 走跌0.28%外，中国沪综指 则是上涨0.50%，韩国股市 亦收涨0.4%。(完) 　　
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