台湾股市：终场由黑翻红，短线呈高档箱型区间整理格局

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透台北3月17日 - 台湾股市周一终场由黑翻红收在8,700点附近。分析师认为，受到乌克兰地缘政治变数拖累，短线台股料随美股陷入高档震荡，不过电子股表现强势将令台股低档有撑，形成高档箱型区间整理格局。
金管会主委曾铭宗今早在立法院备询时也指出，今天股市并未针对克里米亚事件做出太大反应，尤其是台湾基本面相当好，国际事件对股市的影响是短暂的，台股仍将回归基本面。
台湾加权股价指数 收涨0.14%，报8,700.10点；成交初值 为855.08亿台币，上日修正后为919.60亿。
台新投顾研究部协理黄文清表示，由于克里米亚紧张情势的变数尚未完全厘清，美股也因此受累而陷于高档震荡，不过台湾电子股近期表现较为强势，有助于台股低档有撑，令台股短线在8,500-8,800点的箱型区间震荡。
“目前台股是高档区间震荡格局。”他称。
至于市场关切金管会的下一步活络股市方案，曾铭宗表示，后续活络股市的两个方案，包括先买后卖扩至1,200档，此外，先卖后买有券源的问题，还在评估当中，3月底评估完成便会有结果。
亚洲股市周一表现涨跌互见。本地时间14:15，除了日股 跌0.35%、香港恒生指数 走跌0.28%外，中国沪综指 则是上涨0.50%，韩国股市 亦收涨0.4%。(完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)