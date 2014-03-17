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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:39 BJT

日本股市：受乌克兰局势打压跌至六周收盘低点，软银飙升

路透东京3月17日 - 日本股市日经指数周一下跌至六周低点，因乌克兰的紧张局势升温打压了投资者人气，不过软银 跳涨，因关联公司阿里巴巴称将于美国上市。

日经指数 跌0.4%至14,277.67点，触及2月6日以来收盘低点。该指数周五大跌3.3%，上周下挫6.2%，创去年6月以来最大周线跌幅。

权重股软银攀升4.9%，因此前其关联企业阿里巴巴决定前往美国进行首次公开发行(IPO)。该公司股票在大盘中成交量最大。

东证股价指数 下滑0.8%至1,154.93点，成交低迷，共有19.9亿股换手。(完)
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