东欧情势：俄罗斯副财长称，可能为克里米亚设计一种特殊的税制

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Shatalov周一表示，俄罗斯财政部可能为克里米亚设计一种特殊的税制。克里米亚地区周日举行公投，以绝大多数票同意加入俄罗斯。
“毫无疑问，克里米亚可能并入俄罗斯，这将产生非常重大的影响，”他在当地商业会议上表示。
“我不排除会(在克里米亚的过渡期)出台一种特殊的税制，”他称，但并未透露更多细节。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。