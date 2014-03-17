东欧情势：俄罗斯副财长称，可能为克里米亚设计一种特殊的税制

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Shatalov周一表示，俄罗斯财政部可能为克里米亚设计一种特殊的税制。克里米亚地区周日举行公投，以绝大多数票同意加入俄罗斯。

“毫无疑问，克里米亚可能并入俄罗斯，这将产生非常重大的影响，”他在当地商业会议上表示。