中国新债：招商银行周五将发153.9亿元信贷资产支持证券

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京3月17日 - 中国招商银行 将于周五(21日)招标发行今年 第一期和第二期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额153.895004亿元人民币 。 刊登在中国债券信息网的公告显示，发起机构招行将持有各档ABS发行规模的5%，除发 行人持有部分均通过招标发行。发行细节如下表： 优先A档 优先B档 高收益档 第一期 65.68 8.92 6.491 发行金额 (亿元) 评级 AAA联合资信 AA联合资信 未评级 / AAA中债资 / 信 AA+中债资 信 利差区间 2.4%-3.4% 2.8%-3.8% 无票面利 率 第二期 57.67 7.28 7.854 发行金额 (亿元) 评级 AAA联合资信 A+联合资信 未评级 / AAA中债资 / A中债资 信 信 利差区间 2.4%-3.4% 3.2%-4.2% 无票面利 率 招标方式 单一利差（荷兰式）招标 数量招标 基准利率 一年定存利率 两期资产支持证券均由华润深国投信托担任发行人和受托人，招商证券 、 中信证券 和中金公司为联席主承销商。 两期ABS具体招标时间均为3月21日上午10:00-11:00，分销期为3月21日-24日，缴款日 为3月24日，起息日为3月25日。 除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行 2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。 此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易 ；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网(here ；here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)