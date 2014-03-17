中国新债：招商银行周五将发153.9亿元信贷资产支持证券

路透北京3月17日 - 中国招商银行 将于周五(21日)招标发行今年 第一期和第二期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额153.895004亿元人民币 。 刊登在中国债券信息网的公告显示，发起机构招行将持有各档ABS发行规模的5%，除发 行人持有部分均通过招标发行。发行细节如下表： 优先A档 优先B档 高收益档 第一期 65.68 8.92 6.491 发行金额 (亿元) 评级 AAA联合资信 AA联合资信 未评级 / AAA中债资 / 信 AA+中债资 信 利差区间 2.4%-3.4% 2.8%-3.8% 无票面利 率 第二期 57.67 7.28 7.854 发行金额 (亿元) 评级 AAA联合资信 A+联合资信 未评级 / AAA中债资 / A中债资 信 信 利差区间 2.4%-3.4% 3.2%-4.2% 无票面利 率 招标方式 单一利差（荷兰式）招标 数量招标 基准利率 一年定存利率 两期资产支持证券均由华润深国投信托担任发行人和受托人，招商证券 、 中信证券 和中金公司为联席主承销商。 两期ABS具体招标时间均为3月21日上午10:00-11:00，分销期为3月21日-24日，缴款日 为3月24日，起息日为3月25日。 除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行 2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。 此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易 ；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网(here ；here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)