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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:59 BJT

中国新债：招商银行周五将发153.9亿元信贷资产支持证券

路透北京3月17日 - 中国招商银行  将于周五(21日)招标发行今年
第一期和第二期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额153.895004亿元人民币
。
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示，发起机构招行将持有各档ABS发行规模的5%，除发
行人持有部分均通过招标发行。发行细节如下表：
    
                优先A档     优先B档    高收益档
   第一期        65.68        8.92       6.491
   发行金额                            
    (亿元)                             
                                       
    评级      AAA联合资信  AA联合资信   未评级
              / AAA中债资      /       
                  信       AA+中债资   
                               信      
  利差区间     2.4%-3.4%   2.8%-3.8%   无票面利
                                          率
   第二期        57.67        7.28       7.854
  发行金额                             
    (亿元)                             
                                       
    评级      AAA联合资信  A+联合资信   未评级
              / AAA中债资  / A中债资   
                  信           信      
  利差区间     2.4%-3.4%   3.2%-4.2%   无票面利
                                          率
  招标方式    单一利差（荷兰式）招标   数量招标
  基准利率         一年定存利率            
 
    两期资产支持证券均由华润深国投信托担任发行人和受托人，招商证券 、
中信证券  和中金公司为联席主承销商。
    
    两期ABS具体招标时间均为3月21日上午10:00-11:00，分销期为3月21日-24日，缴款日
为3月24日，起息日为3月25日。     
    
    除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行
2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。 
 
    
    此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易
；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网(herehere)

 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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