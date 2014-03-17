《中国企业债发行日程表》--3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *富阳城 8 7 3/18簿记建档 上限7.60% AA 3/19-3/21 国开证券 建投集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *太原市国有 20 7 3/18簿记建档 上限7.60% AA+ 3/19-3/21 广发证券 投资控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *南方电网 50 10 3/18簿记建档 上限6.10% AAA 3/19-3/21 国泰君安证券 瑞银证券/瑞信方正证券 ========================================================================================= *贵阳水利交通 10 10 3/18簿记建档 上限8.50% AA 3/19-3/25 长江证券 发展投资集团(第3-6年末每年偿还10%本金，7-10年末每年偿还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= *苏州相城 15 7 3/18簿记建档 上限7.30% AA 3/19-3/25 宏源证券 城建公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *天津市武清区 20 7 3/18簿记建档 上限8.00% AA+ 3/19-3/27 中信建投证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 湖南高新 4.1 7 3/11簿记建档 8.50% AA 3/12-3/18 财富证券 创业投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 阜阳城投 8 7 3/12簿记建档 7.60% AA 3/13-3/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津房地产 10 7 3/12簿记建档 8.59% AA- 3/13-3/19 民族证券 信托集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保) ========================================================================================= 长沙先导土地 18 7 3/14簿记建档 7.36% AA+ 3/17-3/19 国泰君安证券 开发建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 海门海晋交通 9 7 3/17簿记建档 上限8.20% AA 3/18-3/20 浙商证券 建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广西农垦集团 7 7 3/17簿记建档 上限8.30% AA 3/18-3/20 西南证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 济宁城投 18 7 3/14簿记建档 *7.05% AA+ 3/17-3/21 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安保障住房 10 5 3/17簿记建档 *7.31% AAA 3/18-3/20 中银国际证券 集合债券 (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/曹巍浩)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)