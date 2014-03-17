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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 18:24 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月17日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*富阳城        8       7    3/18簿记建档    上限7.60%     AA     3/19-3/21  国开证券
建投集团    (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保)   
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*太原市国有   20       7    3/18簿记建档    上限7.60%     AA+    3/19-3/21  广发证券
投资控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                         
        
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*南方电网     50      10    3/18簿记建档    上限6.10%     AAA    3/19-3/21  国泰君安证券
                                                                   瑞银证券/瑞信方正证券    
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*贵阳水利交通 10      10    3/18簿记建档    上限8.50%     AA     3/19-3/25  长江证券
发展投资集团(第3-6年末每年偿还10%本金，7-10年末每年偿还15%本金)             国开证券
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*苏州相城     15       7    3/18簿记建档    上限7.30%     AA     3/19-3/25  宏源证券
城建公司    (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)  
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*天津市武清区 20       7    3/18簿记建档    上限8.00%     AA+    3/19-3/27   中信建投证券
国资经营投资公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                渤海证券
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湖南高新       4.1     7    3/11簿记建档      8.50%       AA      3/12-3/18  财富证券
创业投资集团   (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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阜阳城投       8       7    3/12簿记建档      7.60%       AA      3/13-3/19  长江证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津房地产    10       7    3/12簿记建档      8.59%       AA-     3/13-3/19  民族证券
信托集团     (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保)
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长沙先导土地  18       7    3/14簿记建档      7.36%       AA+　　 3/17-3/19  国泰君安证券
开发建设公司  (第3-7年末每年偿还20%本金)                                     广发证券
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海门海晋交通   9       7    3/17簿记建档    上限8.20%     AA 　　 3/18-3/20  浙商证券
建设公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)                             
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广西农垦集团   7       7    3/17簿记建档    上限8.30%     AA      3/18-3/20  西南证券
           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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济宁城投      18       7    3/14簿记建档      *7.05%      AA+     3/17-3/21  银河证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    国信证券
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --     银河证券
技术开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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西安保障住房   10      5    3/17簿记建档     *7.31%    AAA      3/18-3/20   中银国际证券
集合债券    (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保)         国开证券
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/曹巍浩)
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