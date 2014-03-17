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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:03 BJT

路透基点：中国忠旺三年期5亿美元贷款启动--RLPC

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点远引消息人士说，香港上市公司中国忠旺的三年期5亿美元融资案，已由六家牵头行兼簿记行在上周五启动进入一般银团阶段。

这六家银行分别是：美银美林、中国银行澳门分行、台湾银行、中国工商银行(澳门)、野村以及苏格兰皇家银行。他们尚未承销此案。

这项子弹式贷款的利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，有超额配售权。

承诺贷款5,000万美元或以上者为牵头行兼簿记行(MLAB)，可获125基点的前端费用，最高综合收益316.66基点；

承诺贷款3,000-4,900万美元者为牵头行(MLA)，获得110个基点的费用，综合收益311.66基点；

承诺2,000-2,900万美元者为主办行，获85基点费用，综合收益303.33基点；

承诺贷款低于2,000万美元者为安排行，综合收益295基点。

银行回覆截止期限为5月的第二周。4月将举办一场实地考察。

借款方在2013年曾与15家银行签署一笔三年期2亿美元离岸子弹式定期贷款。当时这笔贷款的利率为一个月、两个月、三个月期LIBOR利率加码275个基点，一般银团阶段最高前端费用为110个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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