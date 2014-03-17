路透基点：中国忠旺三年期5亿美元贷款启动--RLPC

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点远引消息人士说，香港上市公司中国忠旺的三年期5亿美元融资案，已由六家牵头行兼簿记行在上周五启动进入一般银团阶段。
这六家银行分别是：美银美林、中国银行澳门分行、台湾银行、中国工商银行(澳门)、野村以及苏格兰皇家银行。他们尚未承销此案。
这项子弹式贷款的利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，有超额配售权。
承诺贷款5,000万美元或以上者为牵头行兼簿记行(MLAB)，可获125基点的前端费用，最高综合收益316.66基点；
承诺贷款3,000-4,900万美元者为牵头行(MLA)，获得110个基点的费用，综合收益311.66基点；
承诺2,000-2,900万美元者为主办行，获85基点费用，综合收益303.33基点；
承诺贷款低于2,000万美元者为安排行，综合收益295基点。
银行回覆截止期限为5月的第二周。4月将举办一场实地考察。
借款方在2013年曾与15家银行签署一笔三年期2亿美元离岸子弹式定期贷款。当时这笔贷款的利率为一个月、两个月、三个月期LIBOR利率加码275个基点，一般银团阶段最高前端费用为110个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)