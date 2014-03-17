路透基点：宏桥集团及其子公司7亿美元再融资案启动--RLPC

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国铝材生产商宏桥集团及其子公司的7亿美元再融资案周一启动，牵头行兼簿记行(MLAB)为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东方汇理银行和苏格兰皇家银行。
中国宏桥集团将借入5.7亿美元，其子公司山东宏桥新型材料有限公司将借入1.3亿美元。
上述三家牵头行没有为这笔平均年限为2.5年的三年期贷款承贷。
这项贷款的利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。
银行受邀分四个层级参贷：承贷7,000万美元或以上，授予牵头行头衔，可获225基点费用，最高综合收益为410基点；若承贷5,000-6,900万美元，亦授予牵头行头衔，可获200基点费用，综合收益为400基点。成为安排行，须承贷3,000-4,900万美元，可获187.5基点费用，综合收益为395基点；成为协办行，须承贷1,500-2,900万美元，可获162.5费用，综合收益为385基点。
银行回覆截止日在4月第三周。下周安排了山东宏桥新型材料的实地考察。
山东宏桥新型材料上次入市融资是在2013年1月。当时办妥了一笔三年期与大宗商品相关的融资。筹资规模原定为2亿美元，后来上调至3.3亿元。共有13家银行提供联贷。
宏桥集团是中国第四大铝材生产商，也是第二大民营铝材厂商。(完) (编译 白云; 审校 石冠兰)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)