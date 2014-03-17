《中国债市每日综述》中短期金融债交投活跃，后市存分歧

* 中短期金融债交投活跃，但无明显方向

* 对流动性的谨慎预期对冲部分看多信心

* 但资金前景待观察，多空均未形成趋势力量

路透北京3月17日 - 中国银行间现券市场周一中短期金融债交投活跃，收益率未现明显方向性变动。交易员称，明日又逢例行公开市场操作日，部分机构对流动性走向的谨慎情绪略抬头，一定程度弱化了场内对后市看多的信心。

不过他们并指出，下一步资金面的情况还需进一步观察，现券市场多空都暂未形成趋势性力量。

比较而言，周一人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 受谨慎预期影响更为明显，其中一年约反弹7-8个基点(bp)，五年期涨幅在5-6个bp。

“今天债券总体上买卖盘都有，三、五年期金融债交投非常活跃，”上海一银行交易员称，“我觉得目前现券到了一个平衡点，没有方向性操作的动力，主要是对后面资金预期有分歧，先看明天公开市场操作吧。”

业内人士周一透露，中国央行公开市场一级交易商本周可上报正/逆回购，及央票需求并未出现变动。数据显示，周内将有780亿元的正回购到期，无央票到期。

对于扩大人民币汇率波幅，受访交易员均表示，对今日债市直接影响非常有限，后期要看汇率走势，及流动性的变化，由此或间接对债市有所扰动。

中国央行决定自周一（17日）起，银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

剩余期限约2.83年的固息国开债140201券 最新成交对应收益率5.15%，上日尾盘为5.1621%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.830元，较上日结算价跌0.12元，或0.13%。

**短期流动性预期仍较乐观**

中国银行间市场周一主要质押式回购加权利率 小幅走升，其中七天期品种续涨不足6个基点(bp)。与此前供给过滥相比，在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。

交易员认为，虽然从更长时间段来看，不排除外汇占款因人民币波幅扩大而下降的可能，但至少在短期内，监管层借人民币贬值加大双向波动，仍将为资金市场提供额外的流动性支持。

北京一银行交易员称，“现在借钱还是很容易，就是没什么(在加权价上)减点了，比以前均衡。”

他并指出，此前人民币的连续贬值已为其扩大波幅作出充分铺垫，因此该政策变化对流动性几乎未产生直接影响。

中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。

华南一银行交易员补充说，现在中国经济增长形势不甚理想，央行在公开市场操作力度上，预计应该还是稳定温和为主，不至于出台对市场冲击过大的新回笼手段，因此暂时不需要担忧短期流动性。

北京时间17:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8564 1.8407 +1.57 6,599.97

七天 2.6568 2.5980 +5.88 527.03

14天 2.6634 2.5553 +10.81 302.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5050 2.2700 +23.50 2,227.80

七天 2.5200 2.5100 +1.00 359.69

14天 2.8350 2.7000 +13.50 27.48

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9000 1.9061 -0.61 --

七天 2.6700 2.5800 +9.00 --

14天 2.7300 2.6100 +12.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.8690 1.8765 -0.75 --

七天 2.6710 2.5270 +14.40 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --