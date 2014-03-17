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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:03 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：聚焦克里米亚形势及人民币扩大汇率波幅

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* 澳元/美元上涨0.32%，美元/日圆升0.27%。澳元/日圆走高1.05%，新西兰元/美元涨0.20%

* 美元/人民币升0.32%，美元/离岸人民币涨0.20%，美元/韩元跌0.50%，美元/印尼卢比跌0.64%

* 日股日经指数收低0.35%，中国沪综指收高约1%，美国10年期公债收益率报2.6597%

* 获莫斯科支持的克里米亚领导人宣布，公投结果有96%民众支持退乌入俄。西方大国指称公投不合法，将立即采取制裁行动。

* 人民币扩大波幅首日急贬逾百点 。(完)

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