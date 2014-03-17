台湾债市：主要公债殖利率小升，美联储会议前市场谨慎

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 主流公债殖利率小幅弹升，但未脱区间 * 市场交易心态偏向谨慎，量能急缩 * 周四与周五有美联储会议和第二季发债计画 路透台北3月17日 - 台湾主要公债殖利率周一小升。市场偏向中性看待乌克兰事件的后 续发展，但周四还有美联储的会议结果、以及周五的发债计划，市场心态普遍偏向谨慎，成 交量能急冻。 交易员表示，目前台债方面不论是五年期、十年期公债殖利率都在区间偏低的水位，但 周四的美联储会议之前，市场交易的心态还是相当保守，特别是目前处于殖利率偏低位，追 价的力道显得不足。 “现在是区间低档，尤其若往低档下部追价更是谨慎，”一位大型证券商交易员表示。 五年主流券103/4期今日仅成交13亿台币，较上日的51.5亿台币，今日成交只剩四分之 一。 交易员表示，目前美联储周四凌晨将公布会议结果，目前市场多认为，美联储将在今年 每次会议结束之后宣布缩减100亿台币的购债规模，而这也已反映在债市的交易行情中，目 前看其影响中性。 另一大型银行的交易员则表示，乌克兰后续事件虽激化西方世界与俄罗斯的对立，但市 场的反应并不太过夸张，观察美债、黄金的交易并未出现大幅上涨，可见避险需求并未大幅 上升。 五年期公债103/4 近期交易区间在1.07-1.12%；十年期公债103/6期A0310 4=TWO区间则在1.57-1.62%；市场盛传投资盘在10年期公债殖利率超过1.6%则有买盘进驻。 另外一家大型证券商交易员则认为，尽管国际上乌克兰、美联储的事件仍存在变数，但 是会影响台债最重要的因子，仍然是台湾央行的理监事会议。虽然本次央行会议调整利率的 机会非常小，但有监于近期多种食品价格的上涨，如猪肉、鸡肉、鸡蛋等等，是否推升今年 通膨率，致使实质利率转负，仍会是央行观察的重点。 台湾央行总裁彭淮南日前表示，因肉类价格上涨对全年CPI较主计总处预估稍高，主计 总处预估今年物价年增1.07%，央行则估不会超过约0.2个百分点，以此推算央行内部预估今 年CPI约1.27%左右。 根据农委会网站资料，去年底毛猪平均价格为每公斤66.36台币，至3月11日为止的81.0 8台币，涨幅22.2%。主计总处表示，猪肉占消费者物价指数(CPI)的权重为0.99%，因此若猪 肉价格上涨一成，则约贡献CPI指数0.1个百分点。 美国公债价格周五小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧 ，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.70 1.0905 1.0840-1.0930 13.0 10 103/6 +0.58 1.5828 1.5815-1.5858 8.0 本周全球主要事件以及经济指标则有： 3/17(一)：英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House) 出席“市场结构、交易及融资新规则”会议；欧元区2月通胀率终值；美国3月纽约联邦储备 银行制造业指数。 3/18(二)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；中国2月70个大 中城市住宅销售价格月度报告；欧元区1月贸易收支；美国2月CPI、实质所得、房屋开工和 建筑许可年率；日本3月路透短观调查；日本2月贸易收支。 3/19(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；欧洲央行管委会和一般委员 会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)；英国3月央行货币政策委员会(MPC)投票 结果；英国2月请领失业金人数；美国第四季经常帐；新西兰第四季GDP；日本央行总裁黑田 东彦在全球经济研讨会上讲话。 3/20(四)：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论；德国2月PPI；美国一周初请失业 金人数；美国2月成屋销售年率和领先指标；美国3月费城联邦储备银行制造业指数；日本央 行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话。 3/21(五)：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会； 美国圣路易斯联邦 储备银行总裁布拉德参与主题讨论；欧元区3月消费者信心；加拿大2月CPI和1月零售销售。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5828 5 103/4 1.0905 2 103/1 0.5920 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)