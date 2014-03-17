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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:21 BJT

台湾债市：主要公债殖利率小升，美联储会议前市场谨慎

* 主流公债殖利率小幅弹升，但未脱区间
    * 市场交易心态偏向谨慎，量能急缩
    * 周四与周五有美联储会议和第二季发债计画

    路透台北3月17日 - 台湾主要公债殖利率周一小升。市场偏向中性看待乌克兰事件的后
续发展，但周四还有美联储的会议结果、以及周五的发债计划，市场心态普遍偏向谨慎，成
交量能急冻。
    
    交易员表示，目前台债方面不论是五年期、十年期公债殖利率都在区间偏低的水位，但
周四的美联储会议之前，市场交易的心态还是相当保守，特别是目前处于殖利率偏低位，追
价的力道显得不足。
    
    “现在是区间低档，尤其若往低档下部追价更是谨慎，”一位大型证券商交易员表示。
    
    五年主流券103/4期今日仅成交13亿台币，较上日的51.5亿台币，今日成交只剩四分之
一。
    
    交易员表示，目前美联储周四凌晨将公布会议结果，目前市场多认为，美联储将在今年
每次会议结束之后宣布缩减100亿台币的购债规模，而这也已反映在债市的交易行情中，目
前看其影响中性。
    
    另一大型银行的交易员则表示，乌克兰后续事件虽激化西方世界与俄罗斯的对立，但市
场的反应并不太过夸张，观察美债、黄金的交易并未出现大幅上涨，可见避险需求并未大幅
上升。
    
    五年期公债103/4 近期交易区间在1.07-1.12%；十年期公债103/6期A0310
4=TWO区间则在1.57-1.62%；市场盛传投资盘在10年期公债殖利率超过1.6%则有买盘进驻。
    
    另外一家大型证券商交易员则认为，尽管国际上乌克兰、美联储的事件仍存在变数，但
是会影响台债最重要的因子，仍然是台湾央行的理监事会议。虽然本次央行会议调整利率的
机会非常小，但有监于近期多种食品价格的上涨，如猪肉、鸡肉、鸡蛋等等，是否推升今年
通膨率，致使实质利率转负，仍会是央行观察的重点。
    
    台湾央行总裁彭淮南日前表示，因肉类价格上涨对全年CPI较主计总处预估稍高，主计
总处预估今年物价年增1.07%，央行则估不会超过约0.2个百分点，以此推算央行内部预估今
年CPI约1.27%左右。
 
    根据农委会网站资料，去年底毛猪平均价格为每公斤66.36台币，至3月11日为止的81.0
8台币，涨幅22.2%。主计总处表示，猪肉占消费者物价指数(CPI)的权重为0.99%，因此若猪
肉价格上涨一成，则约贡献CPI指数0.1个百分点。
    
    美国公债价格周五小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧
，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘
。 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.70     1.0905   1.0840-1.0930      13.0
   10     103/6                   +0.58     1.5828   1.5815-1.5858       8.0
    本周全球主要事件以及经济指标则有：
    3/17(一)：英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)
出席“市场结构、交易及融资新规则”会议；欧元区2月通胀率终值；美国3月纽约联邦储备
银行制造业指数。
    
    3/18(二)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；中国2月70个大
中城市住宅销售价格月度报告；欧元区1月贸易收支；美国2月CPI、实质所得、房屋开工和
建筑许可年率；日本3月路透短观调查；日本2月贸易收支。
 
    3/19(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；欧洲央行管委会和一般委员
会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)；英国3月央行货币政策委员会(MPC)投票
结果；英国2月请领失业金人数；美国第四季经常帐；新西兰第四季GDP；日本央行总裁黑田
东彦在全球经济研讨会上讲话。  
 
    3/20(四)：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论；德国2月PPI；美国一周初请失业
金人数；美国2月成屋销售年率和领先指标；美国3月费城联邦储备银行制造业指数；日本央
行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话。 
    
    3/21(五)：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会； 美国圣路易斯联邦
储备银行总裁布拉德参与主题讨论；欧元区3月消费者信心；加拿大2月CPI和1月零售销售。
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5828
          5       103/4                       1.0905
          2       103/1                       0.5920
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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