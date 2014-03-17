版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:14 BJT

韩国债市：获利了结打压公债价格收低，收益率触底反弹

路透首尔3月17日 - 韩国公债价格周一收低，指标10年期公债收益率(殖利率)创两周来最大升幅，因投资者认为韩债收益率已触底，并了结公债价格涨幅的获利。

指标10年期公债收益率收高4.5个基点，为3月3日以来最大涨幅；此前在上周五创下逾五周来最大单日跌幅。

三年期公债3月期约 收低0.13点。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 106.02 106.15

10年期公债收益率 3.515% 3.470%

五年期公债收益率 3.154% 3.124%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐