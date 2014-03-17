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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.5%，因担忧高库存和中国经济放缓

“对于全球第二大经济体--中国的经济增长减速的忧虑，令整个橡胶市场蒙上阴霾，因经济放慢意味着中国的需求前景下滑。”新加坡辉立期货分析师Vanessa Tan说。

“当前胶价趋势还需要一些时间才能确定，但根据我们的基本面前景看法，我们对本周胶价看法偏空。阻力位在300日圆，支撑位在200日圆。”

上海期交所橡胶主力9月合约 下滑超过4%至盘中低点每吨14,910元人民币。

上海期交所指定交割仓库的橡胶库存上周下滑2.1%至192,475吨，但青岛港的保税仓库库存从1月的约29万吨增加至约34万吨。

日本生胶库存至2月28日止为21,456吨，较10天之前增加3.6%。

新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤194.00美分，下跌6.60美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/高琦)
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