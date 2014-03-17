中国债市：信用债收益率估值短涨长稳，七年以上几无变化--交易商协会

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值短涨长稳，其中一至五年品种全线上行，幅度在3-7个基点(bp)之间，七年及以上期限则几无变化。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.57 +3 5.90 +5 6.01 +4 5.94 +0
AAA 5.73 +4 6.06 +5 6.24 +5 6.21 +0
AA+ 6.05 +7 6.48 +5 6.77 +7 6.73 +0
AA 6.45 +7 6.96 +4 7.24 +5 7.28 +0
AA- 7.25 +7 7.84 +6 8.24 +5 8.71 +0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.92 +0 6.02 +0 6.14 +1 6.32 +0
AAA 6.23 +0 6.31 +1 6.45 +0 6.69 +0
AA+ 6.79 +0 6.91 +0 7.11 +0 7.37 +0
AA 7.40 +0 7.50 +0 7.72 +0 8.13 +1
AA- 9.02 +0 9.11 +0 9.38 +0 9.62 +0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 李宏薇；审校 丁淑琴/张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)